Гендиректор «Сибири»: «Небольшая корректировка бюджета будет, видимо. Не в сторону увеличения»

Генеральный директор «Сибири» заявил, что ожидает небольшое уменьшение бюджета клуба.
– Изменится ли бюджет клуба?
– Небольшая корректировка бюджета, видимо, будет. Не в сторону увеличения.
Но подчеркну, что она будет небольшой. Окончательные рамки будут установлены на попечительском совете.
– Проблема с экипировкой реальна?
– Это действительно серьезная проблема. Мы пытаемся ее решить всеми доступными нам способами. Какими именно – не могу сказать.
Но есть варианты, есть пути выхода из ситуации. Если говорить про клуб КХЛ, то эту проблему решим точно.
Сложнее с молодежью, школой, там требуется куда больше экипировки. У родителей, у нас вместе со школой будет больше головной боли.
– Следит ли клуб за Дмитрием Овчинниковым за океаном?
– Процесс переезда и подписание контракта с «Торонто» были по просьбе игрока. Мы пошли навстречу. Это выгодно и с финансовой, и с организационной точек зрения.
Но было важное условие: следующий сезон Дмитрий однозначно играет в «Сибири». Когда «Торонто» согласилось с этим, мы запустили процесс.
Следим, как он сейчас играет. Это наша кровинушка, ценный для нас актив, к которому мы относимся трепетно, – сказал Кирилл Фастовский.