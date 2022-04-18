Гендиректор «Сибири»: «Небольшая корректировка бюджета будет, видимо. Не в сторону увеличения»

Генеральный директор заявил, что ожидает небольшое уменьшение бюджета клуба.

– Изменится ли бюджет клуба?

– Небольшая корректировка бюджета, видимо, будет. Не в сторону увеличения.

Но подчеркну, что она будет небольшой. Окончательные рамки будут установлены на попечительском совете.

– Проблема с экипировкой реальна?

– Это действительно серьезная проблема. Мы пытаемся ее решить всеми доступными нам способами. Какими именно – не могу сказать.

Но есть варианты, есть пути выхода из ситуации. Если говорить про клуб , то эту проблему решим точно.

Сложнее с молодежью, школой, там требуется куда больше экипировки. У родителей, у нас вместе со школой будет больше головной боли.

– Следит ли клуб за за океаном?

– Процесс переезда и подписание контракта с «Торонто» были по просьбе игрока. Мы пошли навстречу. Это выгодно и с финансовой, и с организационной точек зрения.

Но было важное условие: следующий сезон Дмитрий однозначно играет в «Сибири». Когда согласилось с этим, мы запустили процесс.

Следим, как он сейчас играет. Это наша кровинушка, ценный для нас актив, к которому мы относимся трепетно, – сказал .