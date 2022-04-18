В «Сибири» не смогли придумать новое название для команды МХЛ. Болельщикам предлагали участвовать в переименовании клуба

В не придумали новое название для команды Молодежной хоккейной лиги.

Об этом сообщил генеральный директор новосибирского клуба

«Мы хотели провести ребрендинг молодежной команды. Действующее название нас не совсем удовлетворяет.

Но ничего такого интересного мы не получили. Скорее всего, никакого переименования «Сибирских Снайперов» не будет», – сказал Фастовский.

В январе «Сибирь» сообщила о намерении изменить название команды . Болельщик мог получить абонемент на игры «Сибири» в случае написания победного варианта.