Павел Коледов: «Салавату» по силам выиграть Кубок Гагарина. Хочется сделать шаг вперед в игре, верю в нашу команду»

прокомментировал подписание нового контракта с .

Защитник продлил соглашение с уфимским клубом на два года.

«Переговоры прошли легко и быстро. Когда поступило предложение от клуба, я долго не думал.

Мне нравится играть в Уфе, нравится обстановка в команде, нравится, как нас поддерживают болельщики.

Поэтому я принял решение подписать соглашение на два года. Буду стараться.

Хочется сделать еще шаг вперед в игре. Я верю в нашу команду. Нам по силам выиграть , – сказал Коледов.