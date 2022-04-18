Павел Коледов: «Салавату» по силам выиграть Кубок Гагарина. Хочется сделать шаг вперед в игре, верю в нашу команду»

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Павел Коледов прокомментировал подписание нового контракта с «Салаватом Юлаевым».

Защитник продлил соглашение с уфимским клубом на два года.

«Переговоры прошли легко и быстро. Когда поступило предложение от клуба, я долго не думал.

Мне нравится играть в Уфе, нравится обстановка в команде, нравится, как нас поддерживают болельщики.

Поэтому я принял решение подписать соглашение на два года. Буду стараться.

Хочется сделать еще шаг вперед в игре. Я верю в нашу команду. Нам по силам выиграть Кубок Гагарина», – сказал Коледов.

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