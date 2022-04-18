Андрей Юртаев: «Михеев обеспечивает себе неплохое будущее этим сезоном. Выстроится очередь из клубов, готовых дать ему 4 млн долларов в год»

прокомментировал игру Ильи Михеева в нынешнем сезоне НХЛ.

– У Ильи Михеева в предстоящее межсезонье истекает контракт. Каким вы видите его будущее? В этом сезоне он уже установил личный рекорд как по очкам, так и по заброшенным шайбам.

– Я думаю, что этим сезоном обеспечивает себе весьма неплохое будущее и очередную головную боль для «Торонто».

Илья действительно проводит очень хороший сезон. Он один из лучших нападающих лиги по игре в меньшинстве. Сейчас мы видим, что и в равных составах он может быть игроком топ-6. Даже в такой команде, как «Торонто».

По идее Михееву на следующий сезон надо давать контракт на 3,5-4 млн долларов, потому что Керфут получает 3,5 млн. Таких денег у «Торонто», естественно, нет, но если они не будут продлевать Илью, то к омичу выстроится очередь из клубов, готовых эти 4 млн ему дать.

В такой ситуации «Торонто» нужно будет крепко подумать, что делать дальше. Возможно, им придется выбирать между Керфутом и Михеевым.

Многое будет зависеть от того, как «Торонто» в целом и Михеев в частности сыграют в плей-офф.

Как бы там ни было, я уверен, что Илья в межсезонье подпишет существенно улучшенный по сравнению с нынешним контракт. Но не факт, что с , – заявил комментатор.

Михеев набрал 26 (17+9) очков при полезности «плюс 15» в 47 матчах регулярного чемпионата .