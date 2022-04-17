«Колорадо» впервые с 2001 года занял 1-е место на Западе по итогам регулярки.

впервые с 2001 года занял 1-е место на Западе по итогам регулярки.

После победы над «Каролиной» (7:4) команда досрочно обеспечила себе 1-е место в таблице Западной конференции.

В активе «Эвеланш» 116 очков в 75 матчах, а у ближайшего преследователя – «Калгари» – 101 в 75.

Таким образом, команда гарантировала себе преимущество своей площадки в плей-офф вплоть до возможного финала конференции.

«Колорадо» получил 1-й посев на Западе в 4-й раз в истории клуба и впервые с 2001 года. В том сезоне клуб завоевал и Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне «Эвс» выиграли Президентский кубок, но регулярный чемпионат проходил по другой схеме – без формирования конференций.