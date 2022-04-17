Майк Смит из «Эдмонтона» – 6-й вратарь в истории НХЛ, сделавший 2 шатаута подряд в возрасте 40+ лет

Майк Смит – 6-й вратарь в истории , сделавший 2 шатаута подряд в возрасте 40+ лет.

Канадец (40 лет 25 дней) отразил все 39 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с (4:0).

В прошлом матче он не дал забить (4:0), отразив 30 бросков.

До Смита было только 5 вратарей, игравших на ноль дважды подряд в возрасте 40 лет или старше.

Это Джордж Хэйнсуорт, Джонни Бауэр, , Дуэйн Ролосон и .

Со статистикой Смита в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.