Майк Смит из «Эдмонтона» – 6-й вратарь в истории НХЛ, сделавший 2 шатаута подряд в возрасте 40+ лет

Теги рейтинги Нэшвилл Эдмонтон Мартин Бродер Доминик Гашек Дуэйн Ролосон Майк Смит НХЛ Вегас Джонни Бауэр Хоккей

Майк Смит – 6-й вратарь в истории НХЛ, сделавший 2 шатаута подряд в возрасте 40+ лет.

Канадец (40 лет 25 дней) отразил все 39 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:0). 

В прошлом матче он не дал забить «Нэшвиллу» (4:0), отразив 30 бросков. 

До Смита было только 5 вратарей, игравших на ноль дважды подряд в возрасте 40 лет или старше.

Это Джордж Хэйнсуорт, Джонни Бауэр, Доминик Гашек, Дуэйн Ролосон и Мартин Бродер

Со статистикой Смита в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

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