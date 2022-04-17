Майк Смит из «Эдмонтона» – 6-й вратарь в истории НХЛ, сделавший 2 шатаута подряд в возрасте 40+ лет

Майк Смит – 6-й вратарь в истории НХЛ, сделавший 2 шатаута подряд в возрасте 40+ лет.
Канадец (40 лет 25 дней) отразил все 39 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:0).
В прошлом матче он не дал забить «Нэшвиллу» (4:0), отразив 30 бросков.
До Смита было только 5 вратарей, игравших на ноль дважды подряд в возрасте 40 лет или старше.
Это Джордж Хэйнсуорт, Джонни Бауэр, Доминик Гашек, Дуэйн Ролосон и Мартин Бродер.
Со статистикой Смита в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.