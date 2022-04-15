Плотников о победе над СКА: «Не было сомнений, что вернемся и выиграем. Бывают моменты, когда никто не дает заднюю»

высказался о победе над СКА в финале Западной конференции.

выиграл седьмой матч серии в Санкт-Петербурге со счетом 3:0 и вышел в финал Кубка Гагарина. Плотников в этой игре отметился дублем.

– На протяжении всей серии тренеру задавали вопросы, почему основной груз борьбы ложится на плечи игроков третьего звена. В прошлой игре отличился Григоренко, в этой – вы здорово проявили себя. За счет чего произошло преображение вашего звена?

– Всегда сложно ответить на этот вопрос. Когда не идет, тогда не идет, а у кого-то если идет, то идет. Но мы команда, в этой серии нас тащило одно звено, и это отлично. Надеюсь, в следующем раунде будут тащить все.

– Насколько принципиальным было противостоянии именно со СКА? Была какая-то дополнительная мотивация, озлобленность?

– Ни в коем случае. Я очень люблю Санкт-Петербург, очень люблю местных жителей. С недавних пор обосновался, живу здесь. Здесь потрясающие болельщики, никогда никакого негатива от них не ощущаешь. Это город со своей атмосферой, со своими болельщиками - это круто. Просто игра есть игра, мы хотели победить.

– Есть ли чувство, что сегодня и два дня назад переломили в себе что-то достаточно важное?

– После последней игры в Питере мы разговаривали между собой и у нас просто не было сомнений, что мы вернемся обратно и выиграем этот матч. Знаете, бывают такие моменты, когда никто не дает заднюю.

Вот наша команда, каждый игрок не дал заднюю, дал себе слово, что мы вернемся и выиграем, – вот и все, – сказал нападающий московского клуба.

ЦСКА в финале – благодаря дублю Плотникова. Летом его выставили из «Магнитки» – теперь он будет биться с ней за Кубок Гагарина