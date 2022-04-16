Юбердо набрал 2+1 в матче с «Виннипегом». У него 108 очков в сезоне, у лидера гонки бомбардиров Макдэвида – 110

Юбердо сократил отрыв от Макдэвида в гонке бомбардиров (108 очков против 110).

Форвард «Флориды» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:1).

Он продлил серию матчей с очками до 13 – это 2-й показатель клуба наряду с Павлом Буре в сезоне-1999/00. Рекорд у – 17 матчей в сезоне-2018/19.

На его счету стало 108 (30+78) очков в 74 матчах сезона. Канадец повторил свой личный рекорд по голам за сезон.

Юбердо занимает текущее 2-е место в гонке бомбардиров. Он сократил отставание от лидера – из «Эдмонтона» (110 очков) – до 2 баллов. Третьим идет еще один форвард «Ойлерс» – Леон Драйзайтль (105 очков).