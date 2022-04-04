У четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Босси последняя стадия рака легких

Стив Симмонс призвал помолиться за Майка Босси, борющегося с раком легких.

Экс-нападающий , четырехкратный обладатель Кубка Стэнли 20 октября сообщил, что у него диагностировали заболевание.

Сегодня стало известно, что 65-летний экс-хоккеист находится на паллиативном лечении, которое предоставляется тем, кто находится на последней стадии рака.

«Помолитесь, если у вас есть минутка, за великого – возможно, самого одаренного бомбардира в истории хоккея, борющегося с раком легких», – написал колумнист The Toronto Sun в твиттере.