У четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Босси последняя стадия рака легких

Стив Симмонс призвал помолиться за Майка Босси, борющегося с раком легких.
Экс-нападающий «Айлендерс», четырехкратный обладатель Кубка Стэнли 20 октября сообщил, что у него диагностировали заболевание.
Сегодня стало известно, что 65-летний экс-хоккеист находится на паллиативном лечении, которое предоставляется тем, кто находится на последней стадии рака.
«Помолитесь, если у вас есть минутка, за великого Майка Босси – возможно, самого одаренного бомбардира в истории хоккея, борющегося с раком легких», – написал колумнист The Toronto Sun в твиттере.