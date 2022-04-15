Владимир Тарасенко стал 1-й звездой дня в НХЛ.
Российский нападающий «Сент-Луиса» впервые за карьеру в лиге набрал 5 (3+2) очков за матч. Он отличился в игре с «Баффало» (6:2).
Тарасенко в 6-й раз достиг отметки 30 шайб за сезон. Лишь у трех игроков в истории «Блюз» таких сезонов больше.
Второй звездой дня стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, сделавший хет-трик в матче с «Нэшвиллом» (4:0). Он сократил отрыв от Остона Мэттьюса в гонке снайперов – 54 шайбы против 58.
Третьей звездой признан вратарь «Детройта» Алекс Неделькович. Он сделал шатаут в матче с «Каролиной» (3:0), отразив все 46 бросков.