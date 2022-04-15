Тарасенко стал 1-й звездой дня в НХЛ

стал 1-й звездой дня в .

Российский нападающий впервые за карьеру в лиге набрал 5 (3+2) очков за матч. Он отличился в игре с «Баффало» (6:2).

Тарасенко в 6-й раз достиг отметки 30 шайб за сезон. Лишь у трех игроков в истории «Блюз» таких сезонов больше.

Второй звездой дня стал форвард , сделавший хет-трик в матче с «Нэшвиллом» (4:0). Он сократил отрыв от Остона Мэттьюса в гонке снайперов – 54 шайбы против 58.

Третьей звездой признан вратарь . Он сделал шатаут в матче с «Каролиной» (3:0), отразив все 46 бросков.