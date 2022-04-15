Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом». У него 54 шайбы в сезоне, у лидера гонки снайперов Мэттьюса – 58

сделал хет-трик в матче с , у него 54 шайбы в сезоне.

Форвард забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Предаторс» (4:0).

В 74 матчах в сезоне в его активе 105 (54+51) очков. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров с Джонатаном Юбердо из «Флориды», впереди только партнер по «Ойлерс» Коннор Макдэвид (110 баллов).

В гонке снайперов Драйзайтль сократил отрыв от лидера – из «Торонто» (58 шайб) – до 4 голов.

Хет-трик стал для немецкого форварда 2-м в этом сезоне и 6-м – в регулярных чемпионатах .