Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом». У него 54 шайбы в сезоне, у лидера гонки снайперов Мэттьюса – 58

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Леон Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом», у него 54 шайбы в сезоне.

Форвард «Эдмонтона» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Предаторс» (4:0). 

В 74 матчах в сезоне в его активе 105 (54+51) очков. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров с Джонатаном Юбердо из «Флориды», впереди только партнер по «Ойлерс» Коннор Макдэвид (110 баллов). 

В гонке снайперов Драйзайтль сократил отрыв от лидера – Остона Мэттьюса из «Торонто» (58 шайб) – до 4 голов. 

Хет-трик стал для немецкого форварда 2-м в этом сезоне и 6-м – в регулярных чемпионатах НХЛ

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