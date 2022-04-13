Где смотреть СКА – ЦСКА, седьмой матч финала Западной конференции Кубка Гагарина-2022, во сколько прямая трансляция матча КХЛ, 14 апреля

В четверг, 14 апреля, в Санкт-Петербурге состоится решающий – седьмой – матч серии между СКА и ЦСКА. Команды определят финалиста Кубка Гагарина-2022 от Западной конференции.

Игру в прямом эфире будут показывать Матч ТВ, КХЛ ТВ, KHL Prime, а также телеканал «78» (Санкт-Петербург). Трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала Матч ТВ, а также на сайте Sports.ru (плеер – Матч ТВ) вместе с текстовой трансляцией. Начало игры – 19:00 мск.

Напомним, финалист плей-офф КХЛ от Востока уже известен — им стал магнитогорский «Металлург».