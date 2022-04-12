Алексей Волков: «Грубец и Сведберг пообещали, что приедут «Авангард» в следующем сезоне и отработают контракты»

сообщил, что и пообещали вернуться в .

– В «Спартаке» защитник Тим Хеед пообещал, что приедет в следующем сезоне. Есть ли у вас иностранцы, кто тоже может гарантировать это?

– Мы хорошо расстались с Шимоном Грубецом и Виктором Сведбергом, который из-за казахстанского гражданства не считается легионером в , но, по сути, конечно же, легионер.

Они пообещали, что приедут в следующем году и отработают свой контракт. Но все будем решать по факту в зависимости от ситуации в мире.

– Грубец говорит, чтобы ему платили зарплату в долларах. Вы обсуждали этот вопрос?

– Я не читал, что он говорил. Понятно, что все легионеры хотят получать зарплату в валюте, а не в рублях.

Но у нас есть законодательство, которые не позволяет нам этого делать. Сейчас лига пошла на уступки – оплата по курсу рубля на день выплаты зарплаты.

– Эта мера носит рекомендательный характер и не является обязательной?

– Да, мы действуем в рамках регламента и потолка зарплат, – сказал генеральный менеджер омского клуба.