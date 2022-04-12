Волков об истекающих контрактах игроков «Авангарда»: «Проговорили с ребятами, что на них рассчитываем. Ведем переговоры, 1 мая все объявим»

рассказал о переговорах с хоккеистами на предмет перехода в «Авангард».

– Есть ли какие-то новости по будущему в команде Сергея Толчинского и других игроков, у которых заканчиваются контракты?

– Мы проговорили с ребятами, что на них рассчитываем.

Как только будет ясен бюджет, увидим цифры на бумаге, начнем понимать, кто на какие зарплаты сможет претендовать.

– У вас нет примерного понимания, на какой зарплатный бюджет сможете рассчитывать? 900 миллионов или меньше?

– Мы живем в очень нестабильном мире, я уж не говорю про его финансовую сторону. Поэтому мы будем оперировать теми цифрами, которые дадут наши акционеры.

– Почему такие богатые и знаменитые клубы, как вы и «Ак Барс», пока совершенно не работают на рынке? Казанцы только решили вопрос по увольнению тренера.

– Мы ведем переговоры с кандидатами, которых хотим видеть на следующий год. Это просто не афишируется.

С открытием рынка свободных агентов 1 мая все объявим официально, – сказал генеральный менеджер .