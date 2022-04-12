Глава ОКР Поздняков: «Болельщики заслужили, чтобы серия ЦСКА и СКА продлилась до седьмого матча. Преимущество будет на стороне питерцев»

Президент Олимпийского комитета России высказался о серии Кубка Гагарина между ЦСКА и .

дал комментарий по итогам шестого матча серии финала Западной конференции.

Московский клуб одержал победу со счетом 3:1. Теперь команды при счете 3-3 в серии встретятся в решающем седьмом матче в Санкт-Петербурге, который пройдет 14 апреля.

победил по делу. Считаю, болельщики заслужили, чтобы серия продлилась до седьмого матча. Напряженная серия.

Кто победит в седьмом матче? Преимущество будет у команды, которая сыграет на своей площадке. Нет, я не отдаю предпочтение СКА, но преимущество будет на их стороне», – сказал Поздняков.

Сильный матч ЦСКА вскрыл проблемы СКА в атаке. У Питера только один гол – и тот после странной ошибки вратаря