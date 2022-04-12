7-й матч состоится в 3-й раз в этом Кубке Гагарина. Это уже больше, чем в трех прошлых плей-офф подряд

Седьмой матч в серии плей-офф состоится в третий раз по ходу текущего розыгрыша .

14 апреля решающую игру в серии финала Западной конференции проведут СКА и ЦСКА.

Ранее, в первом раунде плей-офф, до седьмого матча дошла серия в Западной конференции между московским «Динамо» и «Северсталью» (4-3).

Во втором раунде в Восточной конференции седьмую игру провели «Металлург» и «Авангард» (4-3).

Таким образом, количество седьмых игр в этом плей-офф уже превысило число решающих матчей в трех предыдущих Кубках Гагарина в общей сложности.

В трех последних розыгрышах Кубка Гагарина было как минимум два седьмых матча. Плей-офф 2020 года не был доигран из-за коронавируса.

Сезон-2017/18: седьмые матчи в сериях – (4-3) и «Салават Юлаев» – «Трактор» (3-4).

Сезон-2018/19: седьмые матчи в сериях – «Торпедо» (4-3) и ЦСКА – СКА (4-3).

Сезон-2020/21: седьмые матчи в сериях – «Локомотив» (4-3) и – «Авангард» (3-4).