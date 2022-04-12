«Рейнджерс» не планируют вызывать Кравцова. Он играл за «Трактор» на правах аренды и набрал 7+3 в 15 матчах плей-офф

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«Рейнджерс» не планируют вызывать Виталия Кравцова.

22-летний игрок перешел из нью-йоркского клуба в «Трактор» в ноябре на правах аренды до конца сезона. 

«Кравцов завершил плей-офф КХЛ с 7 голами в 15 матчах, он забил больше всех в своей команде. 

Теперь, когда сезон для Виталия закончился, не ожидайте, что «Рейнджерс» вызовут его.

Клуб обзавелся достаточной глубиной состава на дедлайне и не собирается рисковать налаженными связями на последней стадии регулярки.

Все указывает на то, что этим летом клуб проведет переоценку ситуации с Кравцовым», – написал в твиттере журналист Винс Меркольяно. 

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