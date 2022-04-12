«Рейнджерс» не планируют вызывать Кравцова. Он играл за «Трактор» на правах аренды и набрал 7+3 в 15 матчах плей-офф

«Рейнджерс» не планируют вызывать .

22-летний игрок перешел из нью-йоркского клуба в в ноябре на правах аренды до конца сезона.

«Кравцов завершил плей-офф с 7 голами в 15 матчах, он забил больше всех в своей команде.

Теперь, когда сезон для Виталия закончился, не ожидайте, что вызовут его.

Клуб обзавелся достаточной глубиной состава на дедлайне и не собирается рисковать налаженными связями на последней стадии регулярки.

Все указывает на то, что этим летом клуб проведет переоценку ситуации с Кравцовым», – написал в твиттере журналист Винс Меркольяно.