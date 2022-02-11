Фридман об интересе к Кравцову в НХЛ: «Есть клубы, которые внимательно следят за ним, чтобы убедиться, что он вернется в лигу»

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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что клубы НХЛ проявляют интерес к форварду Виталию Кравцову.

Россиянин выступает в КХЛ за «Трактор» на правах аренды из «Рейнджерс».

«Есть команды, которые внимательно следят за Виталием Кравцовым, чтобы убедиться, что форвард вернется в НХЛ в следующем сезоне.

Ответ положительный», – написал Фридман.

Напомним, что Кравцов не попал в состав «Рейнджерс» после тренировочного лагеря, а затем отказался ехать в клуб АХЛ. Агенту разрешили искать для хоккеиста другую команду в НХЛ.

«Рейнджерс» интересуются защитником «Аризоны» Чикраном. Кравцов может стать частью сделки

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