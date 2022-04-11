Дронов о 2:1 с «Трактором»: «Шикарные впечатления. Наконец вышли в финал! Отличное настроение, идем вперед»

Григорий Дронов поделился эмоциями после матча с «Трактором» (2:1).

Защитник забил решающий гол за 15 секунд до конца третьего периода.

«Металлург» выиграл серию плей-офф со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

«Шикарные впечатления. Наконец вышли в финал! Отличное настроение, идем вперед.

Как удается сохранять собственную результативность? Не знаю, делаю свою работу – получается. Было обидно пропустить почти весь сезон. Травма, было неприятно. Соскучился по хоккею, даже очень!

С кем играть в финале? Не принципиально. Илья Воробьев не развивает молодежь? Не соглашусь. Я шесть лет в команде, но очень много молодых игроков получили за это время шанс. Кто как им воспользовался – другой вопрос. А шансов давали много.

Фортуна сегодня отвернулась? У «Трактора» хорошо играл вратарь, команда пласталась. Где-то не получалось. Нам надо было продолжать гнуть свою линию, что мы и сделали», – сказал защитник «Металлурга».

«Металлург» – в финале Кубка Гагарина! «Трактор» очень боялся проиграть и вылетел за 15 секунд до овертайма