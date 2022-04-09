Каменский о Капризове: «Радует, что появляются хоккеисты, играющие на уровне Овечкина»

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Форвард «Миннесоты» забил 41-й гол в сезоне. На счету капитана 43 шайбы.

– Конечно, я очень доволен результатами Кирилла. Все довольны им. Надо пожелать ему, чтобы продолжал показывать и дальше такие результаты.

– Кирилл на два гола отстает от Овечкина.

– Это не соревнования, а общий результат. Радует, что появляются хоккеисты, которые играют на уровне Овечкина и радуют болельщиков своей игрой.

– Какие были бы результаты у «Миннесоты» без Капризова?

– Нужно считать, сколько он забил победных голов. Вот столько бы и не было побед, если их убрать, – сказал олимпийский чемпион и советник главного тренера сборной России.

Капризов вошел в элитный клуб 40+. До него лишь 11 русских игроков забивали столько в НХЛ за сезон