Крайдер установил новые рекорды «Рейнджерс» по голам в большинстве (25) и победным шайбам (10) за сезон

установил новый рекорд по победным голам за сезон – 10.

Американец стал автором решающей шайбы в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (3:1).

До него 6 игроков забивали по 9 победных голов за сезон – Дон Мэлоуни, , , Райан Кэллахан, и Рик Нэш.

Кроме того, Крайдер обновил рекорд нью-йоркцев по голам в большинстве за сезон (25), опередив Ягра (24 в сезоне-2005/06).

На счету 30-летнего нападающего 47 шайб в 71 матче сезона. Он идет на 3-м месте в гонке снайперов.