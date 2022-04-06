Крайдер установил новые рекорды «Рейнджерс» по голам в большинстве (25) и победным шайбам (10) за сезон

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Крис Крайдер установил новый рекорд «Рейнджерс» по победным голам за сезон – 10.

Американец стал автором решающей шайбы в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (3:1).

До него 6 игроков забивали по 9 победных голов за сезон – Дон Мэлоуни, Марк Мессье, Яромир Ягр, Райан Кэллахан, Брэд Ричардс и Рик Нэш. 

Кроме того, Крайдер обновил рекорд нью-йоркцев по голам в большинстве за сезон (25), опередив Ягра (24 в сезоне-2005/06). 

На счету 30-летнего нападающего 47 шайб в 71 матче сезона. Он идет на 3-м месте в гонке снайперов. 

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