Крайдер установил новые рекорды «Рейнджерс» по голам в большинстве (25) и победным шайбам (10) за сезон

Крис Крайдер установил новый рекорд «Рейнджерс» по победным голам за сезон – 10.
Американец стал автором решающей шайбы в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (3:1).
До него 6 игроков забивали по 9 победных голов за сезон – Дон Мэлоуни, Марк Мессье, Яромир Ягр, Райан Кэллахан, Брэд Ричардс и Рик Нэш.
Кроме того, Крайдер обновил рекорд нью-йоркцев по голам в большинстве за сезон (25), опередив Ягра (24 в сезоне-2005/06).
На счету 30-летнего нападающего 47 шайб в 71 матче сезона. Он идет на 3-м месте в гонке снайперов.