Крайдер о большинстве «Рейнджерс»: «Никто не знает, что, черт возьми, делает Панарин. Он вводит в заблуждение другую команду»

Крис Крайдер поделился мнением об игре своих партнеров по бригаде большинства.

В матче с «Нью-Джерси» (3:1) американец обновил рекорд «Рейнджерс» по голам в большинстве за сезон (25).

«Ребята, с которыми я играю, потрясающие. Очевидно, что следует уделять внимание в центре, иначе он отправит шайбу под перекладину.

Очевидно, никто не знает, что, черт возьми, делает . Он просто вводит в заблуждение другую команду.

Если закрыть Панарина и оставить , Мика сожжет тебя. А Адам Фокс – действующий обладатель «Норрис Трофи».

Эти парни доставляют мне шайбу в нужное время в нужное место», – сказал нападающий «Рейнджерс».

Крайдер установил новые рекорды «Рейнджерс» по голам в большинстве (25) и победным шайбам (10) за сезон