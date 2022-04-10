Панарин о выходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Мечта еще не до конца исполнилась. Прогресс идет, мы все очень рады»

высказался о выходе в плей-офф.

– Исполнилась ли уже ваша мечта?

– Еще не до конца, конечно. Приятно, да, в принципе в первый год уже неплохо играли, как подписал контракт. В принципе на протяжении всех трех лет хорошая команда была.

Сейчас идет прогресс, и мы все очень рады. И я, конечно, тоже. Я стараюсь и мне хотелось бы, чтобы моя игра была лучше, – сказал Панарин после матча с «Оттавой» (5:1).

Панарин набрал 1+2, став 1-й звездой матча с «Оттавой». У него 88 очков в 68 играх

«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-й раз за последние 5 лет