Макар – 5-й защитник в XXI веке, забросивший 25+ шайб за сезон НХЛ

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Кэйл Макар – 5-й защитник в XXI веке, забросивший 25+ шайб за сезон НХЛ.

23-летний игрок «Колорадо» принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (5:4 ОТ). 

На его счету стало 77 (25+52) очков в 67 матчах сезона при полезности «+42». 

До Макара до отметки 25 голов в XXI веке добирались только 4 защитника – Майк Грин (2008/09, «Вашингтон», 31), Брент Бернс (2016/17 и 2015/16, «Сан-Хосе», 29 и 27), Сергей Гончар (2001/02, «Вашингтон», 26) и Шелдон Сурей (2006/07, «Монреаль», 26).

Рекордом лиги владеет Пол Коффи (48 шайб в сезоне 1985/86, «Эдмонтон»). 

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