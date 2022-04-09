Макар – 5-й защитник в XXI веке, забросивший 25+ шайб за сезон НХЛ

– 5-й защитник в XXI веке, забросивший 25+ шайб за сезон .

23-летний игрок принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (5:4 ОТ).

На его счету стало 77 (25+52) очков в 67 матчах сезона при полезности «+42».

До Макара до отметки 25 голов в XXI веке добирались только 4 защитника – Майк Грин (2008/09, «Вашингтон», 31), (2016/17 и 2015/16, «Сан-Хосе», 29 и 27), (2001/02, «Вашингтон», 26) и Шелдон Сурей (2006/07, «Монреаль», 26).

Рекордом лиги владеет Пол Коффи (48 шайб в сезоне 1985/86, «Эдмонтон»).