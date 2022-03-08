Макар – 2-й защитник в истории «Колорадо» с 20 шайбами за сезон. До рекорда Озолиньша – 3 гола

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Кэйл Макар – 2-й защитник в истории «Колорадо» с 20 шайбами за сезон.

23-летний игрок набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». На его счету стало 63 (20+43) очка в 53 матчах. Это лучший на данный момент показатель в лиге среди защитников. 

Ранее в истории «Эвеланш» только один защитник достигал отметки 20 голов за сезон – это был Сандис Озолиньш (23 гола, 1996/97). 

В истории франшизы (с учетом достижений «Квебек Нордикс») Макар – 4-й. В список также входят Джефф Браун (21, 1988/89) и Стив Дюшен (20, 1992/93). 

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