Макар – 2-й защитник в истории «Колорадо» с 20 шайбами за сезон. До рекорда Озолиньша – 3 гола

– 2-й защитник в истории с 20 шайбами за сезон.

23-летний игрок набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс». На его счету стало 63 (20+43) очка в 53 матчах. Это лучший на данный момент показатель в лиге среди защитников.

Ранее в истории «Эвеланш» только один защитник достигал отметки 20 голов за сезон – это был (23 гола, 1996/97).

В истории франшизы (с учетом достижений «Квебек Нордикс») Макар – 4-й. В список также входят Джефф Браун (21, 1988/89) и Стив Дюшен (20, 1992/93).