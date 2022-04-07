Голдобин о 2:1 с «Трактором»: «Очень тяжелая игра. «Металлург» перегнул ее в свою сторону»

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Николай Голдобин высказался после победного гола в матче «Металлурга» с «Трактором» (2:1).

– Очень тяжелая игра была. Играли 0:1 два с половиной периода, потом Ярослав Хабаров забил гол, мы почувствовали уверенность, перегнули игру в нашу сторону и победили в матче.

Что касается моего гола, то Лайпс – молодчик, обработал нелегкую шайбу, скинул мне, я довольно близко подъехал к воротам и решил, что лучшее решение будет бросок.

– Что говорили тренеры в раздевалке?

– Илья Петрович [Воробьев] нас правильно настроил, как обычно, он умеет это делать. Все ребята завелись.

– Как вам игра Кошечкина?

– Вася – молодчик, его нельзя не хвалить. Он нас спасает.

– Что это был за массаж легионерам во время матча?

– Просто настроение такое было. Я не каждый матч это делаю. Ребятам весело было, хороший матч провели. Прикольчик небольшой, – сказал форвард «Металлурга».

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