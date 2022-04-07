Голдобин о 2:1 с «Трактором»: «Очень тяжелая игра. «Металлург» перегнул ее в свою сторону»

Николай Голдобин высказался после победного гола в матче «Металлурга» с «Трактором» (2:1).
– Очень тяжелая игра была. Играли 0:1 два с половиной периода, потом Ярослав Хабаров забил гол, мы почувствовали уверенность, перегнули игру в нашу сторону и победили в матче.
Что касается моего гола, то Лайпс – молодчик, обработал нелегкую шайбу, скинул мне, я довольно близко подъехал к воротам и решил, что лучшее решение будет бросок.
– Что говорили тренеры в раздевалке?
– Илья Петрович [Воробьев] нас правильно настроил, как обычно, он умеет это делать. Все ребята завелись.
– Как вам игра Кошечкина?
– Вася – молодчик, его нельзя не хвалить. Он нас спасает.
– Что это был за массаж легионерам во время матча?
– Просто настроение такое было. Я не каждый матч это делаю. Ребятам весело было, хороший матч провели. Прикольчик небольшой, – сказал форвард «Металлурга».