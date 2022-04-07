Воробьев о 2:1 с «Трактором»: «По-бразильски» не получилось. Задачу забить больше выполнили»

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Илья Воробьев высказался после победы «Металлурга» над «Трактором» (2:1) в плей-офф КХЛ.

– «По-бразильски» сегодня не получилось. У нас была задача: нам надо было больше забить. Мы это сделали. Готовимся к следующему матчу.

– Что с Михаилом Григорьевым? Он сыграл только две смены.

– Ничего. Зато у нас Николаев «плюс два» получил и пас отдал.

– Сегодня сыграл Линус Виделль. Ставили ли ему задачу больше закрывать обзор вратарю «Трактора»?

– Виделль должен закрывать Вилла, как и все игроки. Он сыграл нормально, давно не выходил на лед. Будем думать дальше.

– Согласны, что «Трактору» удалось затянуть «Металлург» в вязкий хоккей, который непривычен вашей команде?

– Возможно, по-другому. Сегодня мы сыграли не совсем в свой хоккей, но сделали результат. Значит, правильно что-то сделали.

– Как оцените игру Семена Кошелева?

– Нам были нужны свежие ребята. Он давно не играл. Красочного хоккея не получилось, но свежие игроки действовали нормально.

– Можно сказать, что сегодня Кошечкин выиграл матч?

– Игру выиграла команда. Вася хорошо действовал, но матчи выигрывает не один человек, – сказал главный тренер «Металлурга».

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