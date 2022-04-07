Виталий Прошкин: «Попов в 41 год показывает такой уровень хоккея за счет своего мастерства»

оценил игру Александра Попова в плей-офф-2022.

41-летний нападающий ЦСКА набрал 7 (4+3) очков в 11 играх.

– Вы много играли против и в , и еще в Суперлиге. Вас удивляет, что он продолжает не только выступать на высоком уровне, но и показывать такой хоккей?

– Я очень рад, что он в 41 год показывает такой уровень хоккея. За счет чего? Во-первых, за счет своего мастерства. Во-вторых, благодаря правильному подходу в питании, отдыхе и тренировочном процессе. Также некоторые игроки не так сильно подвержены травмам и могут долго выступать.

– Как вы думаете, благодаря чему ЦСКА смог добиться такой впечатляющей победы в последнем матче?

– СКА держал счет 2:0, а тут один пропущенный гол, второй… Ошибки и удаления – и все сразу меняется. Так же было в серии «Трактор» – «Салават Юлаев», когда у уфимской команды пошли ошибки и нарушения правил. Большинство и меньшинство в плей-офф очень многое решает.

В ЦСКА ребята молодцы, дождались своих моментов, использовали и переломили ход матча. Но, думаю, в финале Запада еще ничего не ясно, счет в серии только 2-1, – сказал двукратный чемпион мира.

СКА вел в счете, но просто развалился в формате 4-на-4. Не справились со скоростью 41-летнего Попова