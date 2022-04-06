Хянникяйнен о «Йокерите»: «Единственным правильным решением был уход из КХЛ и полный разрыв связей с Россией»

Теги Йокерит КХЛ Маркус Хянникяйнен Хоккей

Маркус Хянникяйнен высказался об уходе «Йокерита» из КХЛ.

«Игроки были так же не осведомлены, как и широкая публика. Мы получили сообщение в групповом чате за несколько минут до того, как «Йокерит» выступил с официальным заявлением. Я полностью понимаю ситуацию. Что они могли нам сказать? Я ни в коем случае не виню руководство клуба.

Я все понимаю, я не глуп и знаю, что происходит в мире. Единственным правильным решением был уход из КХЛ и полный разрыв связей с Россией. 

Однако мне, как игроку «Йокерита», было неприятно то, как о клубе говорили в его эру в КХЛ, и сейчас я говорю не о текущей ситуации», – сказал нападающий.

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