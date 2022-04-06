Григорий Панин: «Не соглашусь, что я жесткий игрок. Мои хиты получаются эффектными, потому что я провожу их, когда соперник меня не видит»

сообщил, что старался играть без удалений в сезоне-2021/22.

«Считаю ли себя жестким игроком? Скорее нет, чем да, если отталкиваться от прошедшего сезона. Несмотря на последние два удаления в плей-офф, у меня ни в коем случае нет задачи кого-то вынести. В этом чемпионате я старался играть вообще без удалений. Так что не соглашусь с тем, что я жесткий игрок.

Мои хиты получаются эффектными и жесткими, потому что я провожу их в тот момент, когда соперник меня не видит: на приеме шайбы, у борта где-то. Обычно получается, что сам игрок не успевает себя защитить, хотя надо понимать, что получить можно на любом участке площадки. Я и сам немало получаю, те же самые удары в голову, в спину, но успеваю как-то группироваться, концентрироваться, поднимать голову в любой ситуации. Нас учили всегда поднимать эту голову!

В современном хоккее, к сожалению, такая тенденция, что если ты попадаешь в область головы, то это уже проблема бьющего, а не защищающегося. Когда я начинал играть, то нас даже тренеры ругали, если ты опустил голову. Но правила меняются, под них тоже надо уметь подстраиваться», – сказал капитан .