«Под Вашим руководством омские «ястребы» взлетели на невероятную высоту». Губернатор направил Хартли электронную поздравительную телеграмму

Губернатор Омской области направил поздравительную телеграмму.

«Мы искренне благодарны Вам за годы работы в омском хоккейном клубе .

Ваш талант и профессионализм помогли нашей команде не только оставаться среди грандов отечественного хоккея, но и в сезоне-2020/21 стать обладателем главного приза КХЛ – Кубка Гагарина. Спасибо Вам за победу, которую мы ждали 17 лет.

Под Вашим руководством омские «ястребы» взлетели на невероятную высоту и команда заиграла в современный красивый и результативный хоккей.

Во многом благодаря Вам трое спортсменов «Авангарда» – Кирилл Семенов, и – были делегированы в сборную России и завоевали в ее составе серебряные медали Олимпийских игр в Пекине-2022.

Несмотря на то, что нашей команде несколько лет пришлось играть на чужой арене, вдалеке от преданных болельщиков, спортивная общественность Омской области чувствовала, что Вы делаете все для того, чтобы выступления «Авангарда» были такими же азартными и бескомпромиссными, как и на родном льду.

Желаю Вам крепкого здоровья и огромных успехов на профессиональном поприще! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!» – говорится в телеграмме, подписанной Александром Бурковым.

Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 годы. Он дважды выводил команду в финал Кубка Гагарина, а в 2021 году выиграл с ней трофей.