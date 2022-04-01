Юбердо установил новый рекорд НХЛ по передачам за сезон для левых крайних – 71.

Юбердо установил новый рекорд по передачам за сезон для левых крайних – 71.

Форвард «Флориды» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:0).

В 67 матчах на счету канадца стало 94 (23+71) очка. В гонке бомбардиров он идет на 3-м месте после Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля (оба – «Эдмонтон», 100 и 97 очков соответственно).

Его 71 передача за сезон – новый рекорд среди левых крайних нападающих. Прежнее достижение было устанолено Джо Жюно из «Бостона» в сезоне-1992/93 (70 передач).

В топ-5 также входят (69, 1991/92, «Питтсбург»), Матс Нэслунд (67, 1985/86, «Монреаль») и Мишель Гуле (66, 1983/84, «Квебек»).

«Крутой момент. Без моих партнеров я бы с этим не справился. Я читал об этом в соцсетях, но пытался об этом не думать. Просто продолжать в том же духе, отдавать передачи», – сказал Юбердо после матча.

Отметим, что рекорд среди правых крайних делят Яромир Ягр и Никита Кучеров (87 передач, 1995/96 и 2018/19 соответственно).