Юбердо установил новый рекорд НХЛ по передачам за сезон для левых крайних – 71

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Юбердо установил новый рекорд НХЛ по передачам за сезон для левых крайних – 71.

Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:0). 

В 67 матчах на счету канадца стало 94 (23+71) очка. В гонке бомбардиров он идет на 3-м месте после Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля (оба – «Эдмонтон», 100 и 97 очков соответственно). 

Его 71 передача за сезон – новый рекорд среди левых крайних нападающих. Прежнее достижение было устанолено Джо Жюно из «Бостона» в сезоне-1992/93 (70 передач). 

В топ-5 также входят Кевин Стивенс (69, 1991/92, «Питтсбург»), Матс Нэслунд (67, 1985/86, «Монреаль») и Мишель Гуле (66, 1983/84, «Квебек»). 

«Крутой момент. Без моих партнеров я бы с этим не справился. Я читал об этом в соцсетях, но пытался об этом не думать. Просто продолжать в том же духе, отдавать передачи», – сказал Юбердо после матча. 

Отметим, что рекорд среди правых крайних делят Яромир Ягр и Никита Кучеров (87 передач, 1995/96 и 2018/19 соответственно). 

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