Кожевников о том, что «Куньлунь» остается в КХЛ: «Правильное решение. Китай – дружественная страна, как и Казахстан, Беларусь»

высказался о том, что «Куньлунь» продолжит выступать в КХЛ.

– Конечно, то, что «Куньлунь» оставили в КХЛ, – это правильное решение. Есть желание, пускай играют.

Китай – дружественная страна, как и Казахстан и Беларусь.

– Как вам идея перевести «Куньлунь» на Запад, так как клуб продолжит выступать в Мытищах?

– Это должны решать руководители КХЛ, они ситуацию лучше знают, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Куньлунь» могут перевести в Западную конференцию

22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23. Новичков вместо «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет