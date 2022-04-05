Кучеров забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто», набрав «минус 3». У него 10 очков в 5 последних играх

забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с , но набрал «минус 3».

Форвард «Тампы» забросил одну из двух шайб своей команды в игре с «Лифс» (2:6) в регулярном чемпионате .

Россиянин продлил результативную серию до 5 матчей, в которых набрал 10 (2+8) очков. Всего в сезоне у него стало 44 (13+31) балла в 34 играх при полезности «минус 10».

Сегодня Кучеров (19:07, 3:14 – в большинстве, «минус 3») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1.