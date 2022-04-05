Василевский во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб. Он отразил 33 броска «Торонто» из 39

во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб – от .

Российский вратарь отразил 33 броска из 39 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (2:6).

Ранее в этом сезоне он пропустил 6 шайб в матче с «Детройтом» (7:6 ОТ) в октябре.

Василевский пропустил 6+ шайб в матче регулярного чемпионата в 11-й раз за карьеру в лиге. Личный антирекорд – 7 пропущенных голов в игре с «Аризоной» (3:7) в феврале 2020 года.

Со статистикой Василевского в этом сезоне можно ознакомиться здесь.