Василевский во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб. Он отразил 33 броска «Торонто» из 39

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Андрей Василевский во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб – от «Торонто».

Российский вратарь «Тампы» отразил 33 броска из 39 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (2:6). 

Ранее в этом сезоне он пропустил 6 шайб в матче с «Детройтом» (7:6 ОТ) в октябре. 

Василевский пропустил 6+ шайб в матче регулярного чемпионата в 11-й раз за карьеру в лиге. Личный антирекорд – 7 пропущенных голов в игре с «Аризоной» (3:7) в феврале 2020 года. 

Со статистикой Василевского в этом сезоне можно ознакомиться здесь

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