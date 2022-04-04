Новиков о Хартли: «Боб вписан золотыми буквами в омский и российский хоккей. Он честно отработал, мы в русских традициях должны выпить сто грамм на дорогу»

считает, что достойно работал в «Авангарде».

4 апреля канадский специалист объявил об уходе с поста главного тренера омского клуба.

– Мы воспитывались в духе интернационализма и толерантности. Может быть, это даже повредило нашей стране, но что есть, то есть.

Мы всегда были рады гостям и иностранным специалистам. У нас их встречают как Гагарина.

Ну а насчет критики в адрес Хартли, так тренерская работа ее подразумевает. Даже взять наших хоккеистов в НХЛ, стоит им споткнуться – начинается.

Когда тренер или хоккеист выходит на подиум, он должен понимать, что сегодня его хвалят, а завтра в него, условно, бросят шайбу. Это тоже часть работы.

Хартли честно отработал, дал результат. Когда человек уезжает на родину, мы в русских традициях должны его отблагодарить, сказать: «Спасибо, не поминайте лихом» – и выпить сто грамм на дорогу.

«Начальник Чукотки» для нас основополагающий фильм: сначала мы относимся с недоверием, а потом становимся друзьями.

– Хартли достойно отработал в России?

– Конечно. Хартли включил в свою биографию достойную историю, а в российский и омский хоккей он теперь вписан золотыми буквами.

Закончилась работа – начинаются человеческие отношения. В спину шайбу не бросают. И теперь самый главный вопрос – как «Авангард» будет развиваться дальше, – заявил заслуженный тренер России.

Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо