Ласьков о победе над «Трактором»: «Металлург» не изменил своему стилю, не опустил руки. У каждого из тренеров свой взгляд на хоккей»

рассказал о победе «Металлурга» над «Трактором» в первом матче серии Кубка Гагарина.

Магнитогорская команда выиграл со счетом 3:2.

«Квалификация обеих команд нормальная, просто у каждого из тренеров свой взгляд на хоккей.

По крайней мере, мы не изменили своему стилю игры.

Свои ошибки надо убирать, и все будет нормально. У «Трактора» хорошая команда, хороший набор исполнителей.

Победили за счет командного духа, не опустили руки, исходя из тех ошибок, которые случились. Работали, играли в свою игру, и победа пришла», – сказал первый вице-президент .

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