Плющев о клубах КХЛ: «Все рассказывают: завтра сделаем что-нибудь грандиозное, если получим нужный бюджет. Но все уходит в дым, пыль, огород»

считает, что у клубов нет игровой системы.

– В Восточной конференции в противостоянии и «Магнитки» есть такой же фаворит, как на «Западе»?

– Нет. выглядит намного интереснее. Но не могу сказать, что и у команды Воробьева мы видим то, что необходимо нашему хоккею. С одной стороны, наблюдается закрытый стиль челябинцев, с другой – невнятная игра магнитогорцев, когда они умудряются за матч пропускать по шесть-семь шайб. Это ненормально! Должна быть школа, система. А ее нет!

– Системы, как я понимаю, сейчас ни у одного клуба КХЛ не просматривается.

– Да, так и есть. Все рассказывают, что завтра сделаем что-нибудь грандиозное, если получим нужный бюджет. Но получается, что все это уходит в дым, пыль. И в огород! – сказал бывший тренер сборной России.