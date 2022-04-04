Овечкин вышел на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Курри

Теги рейтинги Вашингтон Миннесота Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Дэйл Хаверчак Хоккей

Александр Овечкин вышел на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» сделал результативную передачу в матче против «Миннесоты» (1:5).

Теперь на счету россиянина 1399 очков. Он обошел в списке бомбардиров бывшего нападающего «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» Яри Курри, набравшего 1398 очков. На 20-м месте располагается Дэйл Хаверчак (1409).

Лидирует в списке экс-нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки с 2857 очками.

С подробной статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.

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