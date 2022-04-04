Овечкин вышел на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Курри

Александр Овечкин вышел на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» сделал результативную передачу в матче против «Миннесоты» (1:5).
Теперь на счету россиянина 1399 очков. Он обошел в списке бомбардиров бывшего нападающего «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» Яри Курри, набравшего 1398 очков. На 20-м месте располагается Дэйл Хаверчак (1409).
Лидирует в списке экс-нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки с 2857 очками.
С подробной статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.