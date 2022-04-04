Овечкин вышел на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Курри

вышел на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории .

Нападающий сделал результативную передачу в матче против «Миннесоты» (1:5).

Теперь на счету россиянина 1399 очков. Он обошел в списке бомбардиров бывшего нападающего «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» , набравшего 1398 очков. На 20-м месте располагается Дэйл Хаверчак (1409).

Лидирует в списке экс-нападающий «Эдмонтона» с 2857 очками.

С подробной статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.