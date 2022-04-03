«Автомобилист» договорился о контрактах с Баранцевым и Волком («СЭ»)

Денис Баранцев и Кертис Волк договорились о подписании контрактов с .

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/22 защитник Денис Баранцев играл в , нападающий Кертис Волк – в .

Сроки соглашений игроков с клубами КХЛ истекают 30 апреля.

Баранцев набрал 7 (1+6) очков при полезности «плюс 4» в 42 матчах минувшего регулярного чемпионата . В плей-офф защитник провел две игры.

В активе Волка 41 (12+29) балл в 47 матчах регулярного чемпионата и 4 (1+3) очка в 5 играх плей-офф.