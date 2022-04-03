«Автомобилист» договорился о контрактах с Баранцевым и Волком («СЭ»)

Теги Локомотив Автомобилист возможные переходы КХЛ Барыс Денис Баранцев Кертис Волк Спорт-Экспресс Sports.ru - Казахстан Хоккей

Денис Баранцев и Кертис Волк договорились о подписании контрактов с «Автомобилистом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/22 защитник Денис Баранцев играл в «Локомотиве», нападающий Кертис Волк – в «Барысе».

Сроки соглашений игроков с клубами КХЛ истекают 30 апреля.

Баранцев набрал 7 (1+6) очков при полезности «плюс 4» в 42 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф защитник провел две игры.

В активе Волка 41 (12+29) балл в 47 матчах регулярного чемпионата и 4 (1+3) очка в 5 играх плей-офф.

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