Ячанов о Ротенберге и Федорове: «Они пришли не с фабрики, понимают, что происходит в хоккее. Но короля играет свита»

высказался о тренерских успехах и Сергея Федорова.

– И в СКА, и в – тренеры-дебютанты. Но их команды в финале конференции. Как так вышло?

– И Сергей Федоров, и Роман Ротенберг пришли не с фабрики. Они достаточное время находятся в хоккее и понимают, что происходит. Но, не умаляя их достоинств, скажу, что в этих случаях короля играет свита.

Тренеры, которые помогают Федорову и Ротенбергу, это высококвалифицированные специалисты. Безусловно, они очень сильно помогают в достижении результатов. Посмотрите, насколько улучшилась оборона ЦСКА, когда на тренерском мостике оказался .

Одна из задач главного тренера – подобрать именно таких специалистов, которые тебе помогают. Думаю, это удалось и в СКА, и в ЦСКА.

Впрочем, есть известное хоккейное поверье о том, что по-настоящему показателен второй сезон. Часто бывает такое, что в первый год все проходит на ура, но дальше начинаются проблемы. Важно посмотреть, что будет дальше. Есть большая интрига в этом, – считает экс-вратарь «Ак Барса» и СКА.

Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?