Капризов о своем рекорде «Миннесоты» по очкам: «Огромное достижение. Благодарю всех, кто сделал это возможным»

высказался о своем рекорде «Миннесоты» по очкам за сезон.

Сегодня он набрал 2 (1+1) балла в матче с «Каролиной» (3:1).

У Кирилла стало 85 (39+46) очков в 66 играх. Россиянин обошел Мариана Габорика (83 очка в сезоне-2007/08) и будет улучшать рекорд до конца текущего регулярного чемпионата.

«Для меня это огромное достижение. Я хочу поблагодарить всех моих партнеров, весь тренерский штаб и всех в клубе, кто сделал это возможным.

В моменте с первым голом (принесшим Кириллу рекордное 84-е очко – прим. Sports.ru) Зукарелло решил взять всю ответственность на себя.

Я отдал довольно безобидный пас, а он сделал все остальное. Благодаря ему все так получилось», – сказал Капризов.