Мэттьюс забросил 250 шайб в НХЛ в 397 матчах – 8-й показатель в истории

Остон Мэттьюс забросил 250 шайб в 397 матчах – 8-й показатель в истории НХЛ.
Форвард «Торонто» отличился в матче с «Филадельфией» (6:3), это его 51-я шайба в 63 матчах в сезоне.
Мэттьюс лидирует в гонке снайперов, его ближайший преследователь Леон Драйзайтль («Эдмонтон») имеет в активе 49 голов.
24-летний американец занял 8-е место в списке игроков НХЛ, быстрее всех забросивших 250 шайб в регулярных чемпионатах.
Быстрее этого добились Уэйн Гретцки (в 302 матчах), Майк Босси (315), Марио Лемье (324), Бретт Халл (328), Александр Овечкин (366), Теему Селянне (388) и Яри Курри (389).