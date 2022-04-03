Мэттьюс забросил 250 шайб в НХЛ в 397 матчах – 8-й показатель в истории

забросил 250 шайб в 397 матчах – 8-й показатель в истории .

Форвард отличился в матче с «Филадельфией» (6:3), это его 51-я шайба в 63 матчах в сезоне.

Мэттьюс лидирует в гонке снайперов, его ближайший преследователь Леон Драйзайтль («Эдмонтон») имеет в активе 49 голов.

24-летний американец занял 8-е место в списке игроков НХЛ, быстрее всех забросивших 250 шайб в регулярных чемпионатах.

Быстрее этого добились Уэйн Гретцки (в 302 матчах), Майк Босси (315), Марио Лемье (324), Бретт Халл (328), (366), (388) и Яри Курри (389).