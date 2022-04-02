«Ак Барс» проиграл «Амкалу» (1:5) в футбольном товарищеском матче. Зарипов сыграл в воротах, Гасилин сделал хет-трик

«Ак Барс» проиграл блогерам из «Амкала» (1:5) в футбольном товарищеском матче.
Игра состоялась на тренировочной базе «Рубина». Матч прошел в формате двух таймов по 35 минут.
Казанцы усилили состав несколькими игроками, имеющими опыт выступлений в профессиональном футболе, в том числе тренером «Рубина» Олегом Кузьминым.
Место в воротах с первых минут занял Данис Зарипов, а в нападении вышли Артем Лукоянов и Никита Лямкин. Единственный мяч в составе «Ак Барса» забил Даниил Журавлев.
«Ак Барс» – «Амкал» – 1:5 (1:1)
1:0 – 8 Журавлев;
1:1 – 21 Герман Эль Классико;
1:2 – 49 Гасилин, с пенальти;
1:3 – 63 Крапивников;
1:4 – 66 Гасилин;
1:5 – 69 Гасилин.
Состав «Ак Барса»: Зарипов, Кузьмин, Адамчук, Юдин, Галиаскаров, Журавлев, Бурмистров, Хенкель, Фасхутдинов, Лукоянов, Лямкин.