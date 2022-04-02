«Ак Барс» проиграл «Амкалу» (1:5) в футбольном товарищеском матче. Зарипов сыграл в воротах, Гасилин сделал хет-трик

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«Ак Барс» проиграл блогерам из «Амкала» (1:5) в футбольном товарищеском матче.

Игра состоялась на тренировочной базе «Рубина». Матч прошел в формате двух таймов по 35 минут.

Казанцы усилили состав несколькими игроками, имеющими опыт выступлений в профессиональном футболе, в том числе тренером «Рубина» Олегом Кузьминым.

Место в воротах с первых минут занял Данис Зарипов, а в нападении вышли Артем Лукоянов и Никита Лямкин. Единственный мяч в составе «Ак Барса» забил Даниил Журавлев.

«Ак Барс» – «Амкал» – 1:5 (1:1)

1:0 – 8 Журавлев;

1:1 – 21 Герман Эль Классико;

1:2 – 49 Гасилин, с пенальти;

1:3 – 63 Крапивников;

1:4 – 66 Гасилин;

1:5 – 69 Гасилин.

Состав «Ак Барса»: Зарипов, Кузьмин, Адамчук, Юдин, Галиаскаров, Журавлев, Бурмистров, Хенкель, Фасхутдинов, Лукоянов, Лямкин.

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