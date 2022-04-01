«Сибирь» объявила о переименовании молодежки в «Сугроб». Сегодня 1 апреля

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«Сибирь» 1 апреля объявила о переименовании клуба МХЛ в «Сугроб».

«В январе мы анонсировали смену названия нашей молодежной команды «Сибирские Снайперы», и вот пришло время огласить результат.

Снег, пожалуй, одна их самых главных тем, которую ежегодно обсуждают новосибирцы. Снег и сугробы – это то, о чем мы думаем минимум шесть месяцев в году. Снег и сугробы – это то, без чего невозможно представить Новосибирск!

Именно поэтому выбор абсолютно логичен – ХК «Сугроб»! Представляем новую форму и нового талисмана – Снежу! 

Поздравляем Вас с новым Сугробом!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба, опубликованном в День смеха. 

Фото: страница «Сибири» в VK

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