«Сибирь» объявила о переименовании молодежки в «Сугроб». Сегодня 1 апреля

1 апреля объявила о переименовании клуба в «Сугроб».

«В январе мы анонсировали смену названия нашей молодежной команды , и вот пришло время огласить результат.

Снег, пожалуй, одна их самых главных тем, которую ежегодно обсуждают новосибирцы. Снег и сугробы – это то, о чем мы думаем минимум шесть месяцев в году. Снег и сугробы – это то, без чего невозможно представить Новосибирск!

Именно поэтому выбор абсолютно логичен – ХК «Сугроб»! Представляем новую форму и нового талисмана – Снежу!

Поздравляем Вас с новым Сугробом!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба, опубликованном в День смеха.

Фото: страница «Сибири» в VK