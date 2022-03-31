Семь игроков «Сибирских Снайперов» вступили в регистр доноров костного мозга

Игроки «Сибирских Снайперов» вступили в регистр доноров костного мозга.

Сегодня, 31 марта, анализ сдали семь хоккеистов команды Париматч Молодежной хоккейной лиги.

«Они заполнили анкету и сдали мазок с внутренней стороны щеки – генетический материал, который будет расшифрован и внесен в регистр», – сказала руководитель бюро Русфонда в Новосибирской области, исполнительный директор «Сибирского регистра доноров костного мозга» Екатерина Кузнецова.

Напомним, в 2020 году 11 игроков вступили в регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.