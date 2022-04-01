«Бостон» забросил 6 шайб во 2-м периоде матча с «Нью-Джерси». Это рекорд клуба в XXI веке

«Бостон» забросил 6 шайб во 2-м периоде матча с .

«Брюинс» разгромили «Девилс» (8:1) в матче регулярного чемпионата . Игроки 6 раз поразили ворота соперника за один период (второй) – это произошло впервые в XXI веке.

В матчах регулярного чемпионата такого не было с 1983 года, когда 6 шайб было заброшено во втором периоде матча против «Сент-Луиса» (9:5).

В плей-офф «Бостону» удалось забросить 6 шайб в третьем периоде матча с «Хартфордом» (6:1) в 1991 году, это рекорд для матчей клуба в Кубке Стэнли.

Рекорд по голам за период в регулярном чемпионате был установлен в 1969 году в матче с «Торонто» (11:3) – 8 шайб во втором игровом отрезке.