Драйзайтль о Мэттьюсе: «Хотел бы выиграть снайперскую гонку, но не думаю, что он остановится на 49 голах»

прокомментировал борьбу с за звание лучшего снайпера сезона .

На данный момент нападающие забросили по 49 шайб и являются лидерами регулярного чемпионата.

«Я бы соврал, если бы сказал, что не обращаю на него внимания. Впечатляет то, что он делает.

Команды концентрируются на его опеке, но он каждый раз приближается к 50 голам за сезон. За этим очень интересно наблюдать, посмотрим, чем все закончится.

Конечно, я хотел бы выиграть у него снайперскую гонку, но это довольно сильный хоккеист. Если честно, я не думаю, что он остановится на 49 голах», – сказал нападающий .