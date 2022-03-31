«Южный Урал» будет фарм-клубом «Металлурга» в ВХЛ

«Южный Урал» будет фарм-клубом «Металлурга» в следующем сезоне.
Об этом сообщается на сайте клуба из Орска.
«Новым партнером орского клуба станет магнитогорский «Металлург» как только у них закончится срок действия договора о сотрудничестве с ангарским «Ермаком».
Это соглашение позволит «Южному Уралу» привлекать игроков клуба-партнера, а хоккеисты из системы «Металлурга», по каким-либо причинам не проходящие в основной состав, в свою очередь смогут получить игровую практику на уровне ВХЛ», – говорится в сообщении.
В этом сезоне с «Южным Уралом» сотрудничала «Сибирь».