«Южный Урал» будет фарм-клубом «Металлурга» в ВХЛ

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«Южный Урал» будет фарм-клубом «Металлурга» в следующем сезоне.

Об этом сообщается на сайте клуба из Орска.

«Новым партнером орского клуба станет магнитогорский «Металлург» как только у них закончится срок действия договора о сотрудничестве с ангарским «Ермаком». 

Это соглашение позволит «Южному Уралу» привлекать игроков клуба-партнера, а хоккеисты из системы «Металлурга», по каким-либо причинам не проходящие в основной состав, в свою очередь смогут получить игровую практику на уровне ВХЛ», – говорится в сообщении.

В этом сезоне с «Южным Уралом» сотрудничала «Сибирь».

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