Дэвид Немировски: «Говорят, на Евротуре качество игры выше. Надо, чтобы в КХЛ уровень был выше. Нужны конкуренция, тяжелый календарь, сложные матчи внутри чемпионата»

Теги Торпедо Евротур Сборная России по хоккею Дэвид Немировски КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Дэвид Немировски считает, что уровень КХЛ упадет без иностранных хоккеистов.

– Вероятно, в следующем году легионеров уже не будет. Насколько текущая ситуация в мире скажется на КХЛ и российском хоккее?

– Конечно, если легионеров не будет в следующем году, уровень КХЛ упадет. Легионеры идут на пользу лиге, пусть их немного, но 5-7 иностранцев в команде – это хорошо.

Надо делать самую сильную лигу, это поможет в развитии игроков, а значит, и сборной России. У нас в КХЛ много россиян, но на деле недостаточно качественных игроков, которые могли бы играть на чемпионатах мира или Олимпиадах с участием НХЛ. Надо готовить наших ребят, а это можно сделать только через практику и конкуренцию.

Все говорят, что на Евротуре скорость и качество игры чуть выше, чем в КХЛ. А надо делать так, чтобы в КХЛ уровень был выше!

Сейчас градация уровней хоккея такова, что на вершине – Олимпиады с участием игроков НХЛ, как было в Сочи или Ванкувере. Ступенькой ниже – НХЛ, еще на две ступеньки ниже – Евротур, и только потом КХЛ.

Конечно, ребятам непросто подниматься на несколько уровней выше КХЛ прямо перед крупным международным турниром. Для этого и нужны конкуренция, тяжелый календарь, сложные игры внутри чемпионата.

Сильная лига будет только помогать сборной. Взгляните на игроков НХЛ, им не нужны сборы перед Олимпиадами, чемпионатами мира. Они готовятся в сезоне, где в каждом матче высочайший уровень игры, – заявил Немировски, тренировавший «Торпедо» в этом сезоне.

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