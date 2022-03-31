Дэвид Немировски: «Говорят, на Евротуре качество игры выше. Надо, чтобы в КХЛ уровень был выше. Нужны конкуренция, тяжелый календарь, сложные матчи внутри чемпионата»

Дэвид Немировски считает, что уровень КХЛ упадет без иностранных хоккеистов.
– Вероятно, в следующем году легионеров уже не будет. Насколько текущая ситуация в мире скажется на КХЛ и российском хоккее?
– Конечно, если легионеров не будет в следующем году, уровень КХЛ упадет. Легионеры идут на пользу лиге, пусть их немного, но 5-7 иностранцев в команде – это хорошо.
Надо делать самую сильную лигу, это поможет в развитии игроков, а значит, и сборной России. У нас в КХЛ много россиян, но на деле недостаточно качественных игроков, которые могли бы играть на чемпионатах мира или Олимпиадах с участием НХЛ. Надо готовить наших ребят, а это можно сделать только через практику и конкуренцию.
Все говорят, что на Евротуре скорость и качество игры чуть выше, чем в КХЛ. А надо делать так, чтобы в КХЛ уровень был выше!
Сейчас градация уровней хоккея такова, что на вершине – Олимпиады с участием игроков НХЛ, как было в Сочи или Ванкувере. Ступенькой ниже – НХЛ, еще на две ступеньки ниже – Евротур, и только потом КХЛ.
Конечно, ребятам непросто подниматься на несколько уровней выше КХЛ прямо перед крупным международным турниром. Для этого и нужны конкуренция, тяжелый календарь, сложные игры внутри чемпионата.
Сильная лига будет только помогать сборной. Взгляните на игроков НХЛ, им не нужны сборы перед Олимпиадами, чемпионатами мира. Они готовятся в сезоне, где в каждом матче высочайший уровень игры, – заявил Немировски, тренировавший «Торпедо» в этом сезоне.